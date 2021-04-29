Прибуток українських банків впав майже в 1,5 рази

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2021 року склали 55,471 млрд гривень, тоді роком раніше - 65,346 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -5,087 млрд гривень.

Витрати банків за січень-березень 2021 року склали 44,536 млрд гривень, тоді в січні-березні минулого року - 49,225 млрд гривень.