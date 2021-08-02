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Прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен и превысила прошлогодний уровень

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 15:52
Прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен и превысила прошлогодний уровень Фото: банки Украины увеличили прибыль (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июне 2021 года составила 30,077 млрд гривен. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (23 790 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-июнь 2021 года составили 124,134 млрд гривен, тогда годом ранее - 128,620 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 17,818 млрд гривен прибыли.

Прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен и превысила прошлогодний уровень

Расходы банков за январь-июнь 2021 года составили 94,057 млрд гривен, тогда в январе-июне прошлого года - 104,830 млрд гривен.

Прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен и превысила прошлогодний уровень

Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Отметим, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк Украины доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте прошлого года.

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