Прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен и превысила прошлогодний уровень

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июне 2021 года составила 30,077 млрд гривен. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (23 790 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-июнь 2021 года составили 124,134 млрд гривен, тогда годом ранее - 128,620 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 17,818 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-июнь 2021 года составили 94,057 млрд гривен, тогда в январе-июне прошлого года - 104,830 млрд гривен.