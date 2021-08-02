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Прибуток українських банків досяг 30 млрд гривень і перевищив торішній рівень

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 15:52
Прибуток українських банків досяг 30 млрд гривень і перевищив торішній рівень Фото: банки України збільшили прибуток (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-червні 2021 року склала 30,077 млрд гривень. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (23 790 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-червень 2021 року склали 124,134 млрд гривень, тоді роком раніше - 128,620 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 3,054 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 17,818 млрд гривень прибутку.

Прибуток українських банків досяг 30 млрд гривень і перевищив торішній рівень

Витрати банків за січень-червень 2021 року склали 94,057 млрд гривень, тоді в січні-червні минулого року - 104,830 млрд гривень.

Прибуток українських банків досяг 30 млрд гривень і перевищив торішній рівень

Нагадавши, прибуток українських банків у 2020 році склала 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.

Зазначимо, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що Національний банк України задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризис, який розпочався у березні минулого року.

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