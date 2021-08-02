Прибуток українських банків досяг 30 млрд гривень і перевищив торішній рівень

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-червні 2021 року склала 30,077 млрд гривень. Це на 26,4% більше, ніж роком раніше (23 790 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-червень 2021 року склали 124,134 млрд гривень, тоді роком раніше - 128,620 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав 3,054 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 17,818 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-червень 2021 року склали 94,057 млрд гривень, тоді в січні-червні минулого року - 104,830 млрд гривень.