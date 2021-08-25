Прибыль банков выросла на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июле 2021 года составила 39,765 млрд гривен. Это на 40,1% больше, чем годом ранее (28,389 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-июль 2021 года составили 149,921 млрд гривен, тогда годом ранее - 149,109 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -0,409 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 19,293 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-июль 2021 года составили 110,156 млрд гривен, тогда в январе-июне прошлого года - 120,720 млрд гривен.