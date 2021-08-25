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Прибуток банків зріс на 40% порівняно з кризовим 2020 роком

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Україна, Середа 25 серпня 2021 12:36
Прибуток банків зріс на 40% порівняно з кризовим 2020 роком Фото: банки України збільшили прибуток на 40% (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-липні 2021 року склав 39,765 млрд гривень. Це на 40,1% більше, ніж роком раніше (28,389 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2021 року склали 149,921 млрд гривень, тоді роком раніше - 149,109 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -0,409 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 19,293 млрд гривень прибутку.

Прибуток банків зріс на 40% порівняно з кризовим 2020 роком

Витрати банків за січень-липень 2021 року склали 110,156 млрд гривень, тоді в січні-червні минулого року - 120,720 млрд гривень.

Прибуток банків зріс на 40% порівняно з кризовим 2020 роком

Нагадавши, прибуток українських банків у 2020 році склала 41,296 млрд гривень, що на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був у IV кварталі 2020 року через зростання відрахування в резерви.

Зазначимо, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що Національний банк України задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризис, який розпочався у березні минулого року.

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