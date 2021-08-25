Прибуток банків зріс на 40% порівняно з кризовим 2020 роком

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-липні 2021 року склав 39,765 млрд гривень. Це на 40,1% більше, ніж роком раніше (28,389 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-липень 2021 року склали 149,921 млрд гривень, тоді роком раніше - 149,109 млрд гривень. Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу склав -0,409 млрд гривень. Минулого року за цією статтею банки зафіксували 19,293 млрд гривень прибутку.

Витрати банків за січень-липень 2021 року склали 110,156 млрд гривень, тоді в січні-червні минулого року - 120,720 млрд гривень.