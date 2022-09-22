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Прибуток українських банків зростає, попри війну

Фото: банки України збільшили прибуток до 8,4 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-серпні 2022 року склав 8,434 млрд гривень. Другий місяць поспіль банківська система показує прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2022 року становили 227,477 млрд гривень. Витрати 219,043 млрд гривень.

За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 12 разів порівняно з січнем-серпнем 2021 року - до 89,429 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 12 разів до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадаємо, збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень, після чого банки показували збитки. Проте вже в липні було зафіксовано прибуток - 3,407 млрд гривень.

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