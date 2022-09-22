Прибыль украинских банков растет, несмотря на войну

По данным НБУ, доходы банков за январь-август 2022 года составили 227,477 млрд гривен. Расходы 219,043 млрд гривен.

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-августом 2021 года - до 89,429 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 12 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).