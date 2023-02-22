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Прибуток українських банків на початку 2023 року зріс більш ніж удвічі

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Україна, Середа 22 лютого 2023 10:39
Прибуток українських банків на початку 2023 року зріс більш ніж удвічі Фото: банки України показали прибуток 14,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні 2023 року склав 14,694 млрд гривень. Це у 2,1 разу більше, ніж роком раніше (7,145 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень 2023 року зросли на 55% до 38,650 млрд. гривень.

Прибуток українських банків на початку 2023 року зріс більш ніж удвічі

Витрати банків зросли на 35% до 23,956 млрд гривень.

Прибуток українських банків на початку 2023 року зріс більш ніж удвічі

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,376 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

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