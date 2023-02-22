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Прибыль украинских банков в начале 2023 года выросла более чем в два раза

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Украина, Среда 22 февраля 2023 10:39
Прибыль украинских банков в начале 2023 года выросла более чем в два раза Фото: банки Украины показали прибыль 14,7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе 2023 года составила 14,694 млрд гривен. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее (7,145 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь 2023 года выросли на 55% до 38,650 млрд гривен.

Прибыль украинских банков в начале 2023 года выросла более чем в два раза

Расходы банков выросли на 35% до 23,956 млрд гривен.

Прибыль украинских банков в начале 2023 года выросла более чем в два раза

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,376 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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