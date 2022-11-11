Прибуток нафтової компанії в Індії, якою частково володіє "Роснефть", скоротився вдвічі

Індійська компанія Nayara Energy, яка частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть", повідомила про майже 50% падіння прибутку за вересневий квартал порівняно з попередніми трьома місяцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, яку приводить Reuters.
Це трапилось через експортне мито на очищене паливо та слабку рентабельність.
Nayara повідомила про чистий прибуток у розмірі 222,4 млн доларів у період з липня по вересень порівняно з рекордними 442,4 млн доларів у червневому кварталі. Про це йдеться у заяві фондової біржі у п'ятницю. У вересневому кварталі 2021 року компанія повідомила про збитки у розмірі 11,2 млн доларів.
Індія обмежила експорт палива, ввівши з липня непередбачений податок на закордонні продажі очищеного палива, що знизило прибуток приватних нафтопереробних заводів Reliance Industries Ltd та Nayara.
Ця пара стала ключовим покупцем російської нафти в Індії після того, як деякі західні країни та компанії відмовилися від покупок у РФ через її вторгнення в Україну наприкінці лютого. Раніше висока вартість фрахту здебільшого відлякувала індійських нафтопереробників від купівлі російської нафти.
"Роснефть" і Kesani Enterprises Co Ltd, консорціум, очолюваний Trafigura Group і російською інвестиційною групою UCP, володіють по 49,13% акцій Nayara, яка управляє нафтопереробним заводом Vadinar потужністю 400 000 барелів на день у західному індійському штаті Гуджарат.
Нагадаємо, що Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни, заявив міністр закордонних справ Субраманіям Джайшанкар після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Раніше ставало відомо, що Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на російську нафту.
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