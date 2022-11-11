Прибыль нефтяной компании в Индии, которой частично владеет "Роснефть", сократилась вдвое

Это произошло из-за экспортной пошлины на очищенное топливо и слабую рентабельность.

Nayara сообщила о чистой прибыли в размере 222,4 млн долларов в период с июля по сентябрь по сравнению с рекордными 442,4 млн долларов в июньском квартале. Об этом говорится в заявлении фондовой биржи в пятницу. В сентябрьском квартале 2021 года компания сообщила об убытках в размере 11,2 млн долларов.

Индия ограничила экспорт топлива, введя с июля непредвиденный налог на зарубежные продажи очищенного топлива, что снизило прибыль частных нефтеперерабатывающих заводов Reliance Industries Ltd и Nayara.

Эта пара стала ключевым покупателем российской нефти в Индии после того, как некоторые западные страны и компании отказались от покупок в РФ из-за ее вторжения в Украину в конце февраля. Ранее высокая стоимость фрахта в большинстве своем отпугивала индийских нефтепереработчиков от покупки российской нефти.

"Роснефть" и Kesani Enterprises Co Ltd, консорциум, возглавляемый Trafigura Group и российской инвестиционной группой UCP, владеют по 49,13% акций Nayara, управляющей нефтеперерабатывающим заводом Vadinar мощностью 400 000 баррелей в день в западном индийском штате.