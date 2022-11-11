Прибыль нефтяной компании в Индии, которой частично владеет "Роснефть", сократилась вдвое

Индийская компания Nayara Energy, частично принадлежащая российской нефтяной компании "Роснефть", сообщила о почти 50% падении прибыли за сентябрьский квартал по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит Reuters.
Это произошло из-за экспортной пошлины на очищенное топливо и слабую рентабельность.
Nayara сообщила о чистой прибыли в размере 222,4 млн долларов в период с июля по сентябрь по сравнению с рекордными 442,4 млн долларов в июньском квартале. Об этом говорится в заявлении фондовой биржи в пятницу. В сентябрьском квартале 2021 года компания сообщила об убытках в размере 11,2 млн долларов.
Индия ограничила экспорт топлива, введя с июля непредвиденный налог на зарубежные продажи очищенного топлива, что снизило прибыль частных нефтеперерабатывающих заводов Reliance Industries Ltd и Nayara.
Эта пара стала ключевым покупателем российской нефти в Индии после того, как некоторые западные страны и компании отказались от покупок в РФ из-за ее вторжения в Украину в конце февраля. Ранее высокая стоимость фрахта в большинстве своем отпугивала индийских нефтепереработчиков от покупки российской нефти.
"Роснефть" и Kesani Enterprises Co Ltd, консорциум, возглавляемый Trafigura Group и российской инвестиционной группой UCP, владеют по 49,13% акций Nayara, управляющей нефтеперерабатывающим заводом Vadinar мощностью 400 000 баррелей в день в западном индийском штате.
Напомним, что Индия продолжит покупать российскую нефть, поскольку это выгодно для страны, заявил министр иностранных дел Субрамания Джайшанкар после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее становилось известно, что Индия может присоединиться к инициативе G7 по лимиту цен на российскую нефть.
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