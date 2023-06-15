Прибуде вже у липні. Міноборони Британії заінтригувало новими дронами для України

У Міністерстві оборони Британії показали відео з новими безпілотниками, які невдовзі надійдуть на озброєння ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Повідомляється, що дрони були офіційно представлені лише влітку 2022 року та увійдуть до пакету військової допомоги, який був анонсований у лютому 2023 року. Перші партії нових дронів будуть доставлені в Україну вже наступного місяця.

"Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівель мають бути виконані наступного місяця", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Судячи з відео, українські військові отримають БПЛА, здатні нести протичовнові боєприпаси, деякі з нових безпілотників матимуть вертикальний зліт та посадку.

The International Fund for Ukraine is supplying critical capabilities for Ukraine, with deliveries from the first procurement round due next month.



Yesterday we announced a £92m air defence package, to be provided through the second procurement round: https://t.co/wipYETa8Ur pic.twitter.com/XOvX1yJ1qa — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 14, 2023

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України і надала низку великих пакетів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ. Країна першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

При цьому Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах.

Також нещодавно стало відомо, що Британія анонсувала передачу Україні нової військової допомоги у сфері протиповітряної оборони.