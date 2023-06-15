ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прибуде вже у липні. Міноборони Британії заінтригувало новими дронами для України

Новость на русском →
Лондон, Четвер 15 червня 2023 00:57
Прибуде вже у липні. Міноборони Британії заінтригувало новими дронами для України Фото: Міноборони Британії зацікавило новими дронами для України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони Британії показали відео з новими безпілотниками, які невдовзі надійдуть на озброєння ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Повідомляється, що дрони були офіційно представлені лише влітку 2022 року та увійдуть до пакету військової допомоги, який був анонсований у лютому 2023 року. Перші партії нових дронів будуть доставлені в Україну вже наступного місяця.

"Міжнародний фонд для України надасть критично важливі можливості для України, постачання першого раунду закупівель мають бути виконані наступного місяця", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Судячи з відео, українські військові отримають БПЛА, здатні нести протичовнові боєприпаси, деякі з нових безпілотників матимуть вертикальний зліт та посадку.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України і надала низку великих пакетів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ. Країна першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

При цьому Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах.

Також нещодавно стало відомо, що Британія анонсувала передачу Україні нової військової допомоги у сфері протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Великобританія дрони
NEWS
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни