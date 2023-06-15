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Прибудут уже в июле. Минобороны Британии заинтриговало новыми дронами для Украины

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Лондон, Четверг 15 июня 2023 00:57
Прибудут уже в июле. Минобороны Британии заинтриговало новыми дронами для Украины Фото: Минобороны Британии заинтриговало новыми дронами для Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны Британии показали видео с новыми беспилотниками, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Сообщается, что дроны были официально представлены только летом 2022 года и войдут в пакет военной помощи, который был анонсирован в феврале 2023 года. Первые партии новых дронов будут доставлены в Украину уже в следующем месяце.

"Международный фонд для Украины предоставит критически важные возможности для Украины, поставки первого раунда закупок должны быть выполнены в следующем месяце", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Судя по видео, украинские военные получат БПЛА, способные нести противолодочные боеприпасы, некоторые из новых беспилотников будут иметь вертикальный взлет и посадку.

Помощь Украине от Британии

Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины и предоставила ряд крупных пакетов военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

При этом Британия стала лидером и в вопросе подготовки украинских пилотов на западных истребителях.

Также недавно стало известно, что Британия анонсировала передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.

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