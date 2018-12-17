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С приближением выборов в Украине допускают притеснения активистов и медиа, - AI

Новости » Общество    17.12.2018 - 14:50
С приближением выборов в Украине допускают притеснения активистов и медиа, - AI
Фото: Amnesty International (amnesty.org)

Украинская власть должна обеспечить эффективное, объективное и прозрачное расследование всех таких случаев

В Украине с приближением президентских и парламентских выборов существует вероятность, что будет расти политически мотивированное насилие и притеснения независимых медиа и правозащитных активистов. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, передает РБК-Украина.

"С приближением президентских и парламентских выборов в 2019 году, существует вероятность, что политически мотивированное насилие и притеснения, в том числе преследования независимых медиа и правозащитных активистов и активисток, будут и дальше расти", - говорится в докладе.

Отмечается, что политически мотивированное насилие будет расти "пока власть не возьмет на себя полное, искреннее обязательство защищать и обеспечивать соблюдение прав человека для всех людей в Украине, независимо от их этнического происхождения, гендера или политических взглядов".

В документе говорится, что "украинская власть должна принять решительные меры, чтобы потушить возгорание радикального насилия, обеспечив эффективное, объективное и прозрачное расследование всех таких случаев. Власти также должны однозначно признать важную роль общественных активистов и в полной мере уважать право на свободу слова, включая свободу средств массовой информации".

Напомним, в докладе также говорится о том, что военное положение в Украине, которое введено в десяти областях, из-за нечеткости прописанных норм создает риски для прав и свобод украинского общества. 

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