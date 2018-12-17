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З наближенням виборів в Україні допускають утиски активістів та медіа - AI

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 14:50
З наближенням виборів в Україні допускають утиски активістів та медіа - AI
Фото: Amnesty International (amnesty.org)

Українська влада повинна забезпечити ефективне, об'єктивне та прозоре розслідування всіх таких випадків

В Україні з наближенням президентських і парламентських виборів існує ймовірність, що буде рости політично мотивоване насильство і утиски незалежних медіа та правозахисних активістів. Про це йдеться в докладі міжнародної правозахисної організації Amnesty International, передає РБК-Україна.

"З наближенням президентських і парламентських виборів в 2019 році, існує ймовірність, що політично мотивоване насильство і утиски, в тому числі переслідування незалежних медіа та правозахисних активістів та активісток, будуть і далі рости", - йдеться в доповіді.

Наголошується, що політично мотивоване насильство буде рости "поки влада не візьме на себе повне, щире зобов'язання захищати і забезпечувати дотримання прав людини для всіх людей в Україні, незалежно від їх етнічного походження, гендеру або політичних поглядів".

В документі йдеться, що "українська влада повинна вжити рішучих заходів, щоб загасити загоряння радикального насильства, забезпечивши ефективне, об'єктивне та прозоре розслідування всіх таких випадків. Влада також повинна однозначно визнати важливу роль громадських активістів та в повній мірі поважати право на свободу слова, включаючи свободу засобів масової інформації".

Нагадаємо, у доповіді також йдеться про те, що воєнний стан в Україні, який введено в десяти областях,через нечіткість прописаних норм створює ризики для прав і свобод українського суспільства.

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