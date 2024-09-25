Прибічник Трампа у Конгресі США почав розслідування через візит Зеленського в Пенсильванію

Зауважимо, що Пенсильванія це один зі "хитких" штатів, від якого залежить результат цьогорічних виборів в США.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що днями Зеленський відвідав у США завод, де виробляють снаряди для України.

Детальніше про це, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-України "Зеленський розпочав робочий візит до США: восени вирішиться, що буде в цій війні".

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