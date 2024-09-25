Сторонник Трампа в Конгрессе США начал расследование из-за визита Зеленского в Пенсильванию

Заметим, что Пенсильвания это один из "шатких" штатов, от которого зависит результат нынешних выборов в США.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на днях Зеленский посетил в США завод, где производят снаряды для Украины.

Детальнее об этом, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина "Зеленский начал рабочий визит в США: осенью решится, что будет в этой войне".

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