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Президент Грузии призвала объединить позиции с Украиной по курсу на членство в НАТО

Новости » Политика    20.05.2019 - 18:07
Президент Грузии призвала объединить позиции с Украиной по курсу на членство в НАТО
Фото: Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили (president.gov.ua)

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Киев на церемонию инаугурации новоизбранного главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

В ходе встречи Зурабишвили пожелала Зеленскому успехов на посту президента Украины. В свою очередь президент Украину рассказал о своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции. Также Зеленский подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией.

Кроме того, стороны обсудили направления развития украинско-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО".

Также Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Отметим, сегодня, 20 мая, Зеленский во время церемонии инаугурации принял присягу на верность Украине. 

Открывая торжественный прием представителей иностранных государств, Зеленский заявил, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордятся".

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