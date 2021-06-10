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Президенты Литвы и Польши примут участие в саммите Крымской платформы

Автор: РБК-Украина

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда примут участие в саммите Крымской платформы. Также они поучаствуют в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук на встрече с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом.

“Я хотел бы поблагодарить польскую и литовскую стороны за официальные сообщения принять участие и быть представленным на наивысшем президентском уровнена саммите Крымской платформы и мероприятиях празднования по случаю 30 годовщины независимости Украины”, - заявил Стефанчук.

Он добавил, что Украина предложила провести саммит глав государств “Люблинского треугольника” в рамках мероприятий 23-24 августа в Киеве.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что идет подготовка к запуску саммита Крымская платформа. Он призван ответить на вызовы российской оккупации полуострова.

Ранее стало известно, что на саммит Крымской платформы приедут президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Новости Украины КрымЛитваПольшасаммитАнджей Дуда