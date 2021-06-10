Президенты Литвы и Польши примут участие в саммите Крымской платформы

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда примут участие в саммите Крымской платформы. Также они поучаствуют в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук на встрече с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом.

“Я хотел бы поблагодарить польскую и литовскую стороны за официальные сообщения принять участие и быть представленным на наивысшем президентском уровнена саммите Крымской платформы и мероприятиях празднования по случаю 30 годовщины независимости Украины”, - заявил Стефанчук. Он добавил, что Украина предложила провести саммит глав государств “Люблинского треугольника” в рамках мероприятий 23-24 августа в Киеве.