Президенти Литви та Польщі візьмуть участь у саміті Кримської платформи

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда візьмуть участь у саміті Кримської платформи. Також вони візьмуть участь в урочистостях з нагоди 30-річчя незалежності України.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з віце-маршалом Сейму Польщі Малгожатою Госевською та віце-спікером Сейму Литви Паулюсом Саударгасом.
"Я хотів би подякувати польську і литовську боку за офіційні повідомлення взяти участь і бути представленим на найвищому президентському розрівняна саміті Кримської платформи і заходах святкування з нагоди 30 річниці незалежності України", - заявив Стефанчук.
Він додав, що Україна запропонувала провести саміт глав держав "Люблінського трикутника" в рамках заходів 23-24 серпня в Києві.
Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.
Зазначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що йде Підготовка до запуску саміту Кримська платформа. Він покликаний відповісти на виклики російської окупації півострова.
Раніше стало відомо, що на саміт Кримської платформи приїдуть президент Європейської Ради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель.