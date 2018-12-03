Президенти Литви і Польщі обговорять підтримку України в НАТО і ЄС

Президенти обговорять підтримку України на міжнародній арені

Президент Литви Даля Грібаускайте обговорить з президентом Польщі Анджеєм Дудою питання підтримки України на міжнародній арені. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на LRT.

"Однією з найбільших поточних проблем є ситуація в Україні. Оскільки Польща є однією з прихильниць України, і ми розуміємо виклики безпеці, тому мова піде про те, як нам разом з Польщею ініціювати сильну реакцію в ЄС і НАТО", - заявила президент Литви.

Зазначимо, раніше сенатор Сейму Литви заявляла, що Північноатлантичному альянсу (НАТО) слід розглянути можливість збільшення військової присутності в Чорноморському регіоні.

Також Даля Грібаускайте засудила агресію Російської Федерації стосовно України в Азовському морі. Президент зазначила, що захоплення Росією українських суден є порушенням міжнародного права і взятим Росією власних зобов'язань.

Нагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу судів шість військовослужбовців були поранені.