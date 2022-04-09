"Пока не закончится война": Австрия продолжит усиливать санкции против России

Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер во время визита в Киев заявил о готовности усиливать санкции против Росси до тех пор, пока не закончится война в Украине. Он добавил, что принятый вчера новый пакет будет не последним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Нехаммера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы будем еще больше усиливать санкции в рамках Европейского союза, пока война не закончится. И сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последним", - сказал австрийский премьер.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную Москвой войну в Украине.

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