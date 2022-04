Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва "з потужним посланням"

"Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку і військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу", - йдеться в публікації.

Президент Литви у своєму пості додав українською мовою "Разом до перемоги!"

В адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.

Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.

Науседа також опублікував спільне фото з колегами на залізничному вокзалі.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom.



