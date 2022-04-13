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Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва "з потужним посланням"

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Середа 13 квітня 2022 07:55
Президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії їдуть до Києва "з потужним посланням" Фото: доКиєва їдуть президенти Литви, Польщі, Естонії та Латвії (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Володимир Костирін

Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Каріс і Латвії Егілс Левітс їдуть до Києва для зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву литовського президента Науседи у Twitter.

"Прямуємо до Києва з потужним посланням про політичну підтримку і військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет і свободу", - йдеться в публікації.

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В адміністрації польського президента зазначили, що глави держав в українській столиці проведуть зустріч із Зеленським.

Очікується, що сторони обговорять нові поставки озброєння для нашої країни та санкції проти Росії.

Науседа також опублікував спільне фото з колегами на залізничному вокзалі.

Нагадаємо, перед цим канцлер Австрії Карл Нехаммер 9 квітня відвідав Київ і зустрівся з президентом Зеленським. Під час візиту австрійський прем'єр заявив про готовність посилювати санкції проти Росії до тих пір, поки не закінчиться війна в Україні.

Також днями столицю України відвідав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, де провів із президентом Зеленським зустріч віч-на-віч.

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