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Президенту Туреччини Ердогану стало погано під час прямого ефіру

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган виступив із трьома передвиборчими промовами. Потім він мав дати інтерв'ю у прямому ефірі, але довелось його перевати, оскільки в президенту стало погано.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на News18.

Як повідомляється, камера зафіксувала, як репортер, який ставив питання, встав зі стільця і трансляція перервалася.

"Вчора і сьогодні була важка робота. Тому я захворів на шлунковий грип. Якоїсь миті я подумав, чи не буде це неправильно сприйнято, якщо ми скасуємо програму. Але ми пообіцяли. Я перепрошую у вас і наших глядачів", - сказав Ердоган.

Потім він відповів ще кілька запитань, після чого завершив передачу.

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня, опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана є лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Киличдароглу .

Також раніше ми писали про те, які шанси в оппонента Ердогана Кемаля Киличдароглу перемогти на президентських виборах.

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