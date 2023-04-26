Эрдогану стало плохо в прямом эфире

Во вторник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал три предвыборных выступления. Затем он должен был дать интервью в прямом эфире, но пришлось его прервать, поскольку президенту стало плохо.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на News18.
сделал три предвыборные выступления
Как сообщается, камера зафиксировала, как репортер, задавший вопрос, встал со стула и трансляция прервалась.
"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно воспринято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я извиняюсь перед вами и нашими зрителями", - сказал Эрдоган.
Затем он ответил еще на несколько вопросов, после чего завершил передачу.
Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая, оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является лидер крупнейшей в союзе (Национальном альянсе) Республиканской народной партии Турции Кемаль Киличдароглу.
Также ранее мы писали о том, какие шансы у оппонента Эрдогана Кемаля Киличдароглу победить на президентских выборах.
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