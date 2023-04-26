Эрдогану стало плохо в прямом эфире

сделал три предвыборные выступления

Как сообщается, камера зафиксировала, как репортер, задавший вопрос, встал со стула и трансляция прервалась.

"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно воспринято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я извиняюсь перед вами и нашими зрителями", - сказал Эрдоган.

Затем он ответил еще на несколько вопросов, после чего завершил передачу.