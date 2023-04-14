Експерти оцінили шанси головного конкурента Ердогана на президентських виборах

Лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу, який став головним конкурентом президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах, має високі рейтинги через об'єднання голосів протестного електорату. Але прогнозувати його перемогу зарано.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні" .

Політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі

"Слід розуміти, що цей кандидат (Киличдароглу - ред.) не є пасіонарною особистістю. Він не може запалювати людей красномовними промовами. І в цьому сенсі його високий рейтинг майже жодним чином не пов'язаний з його персоною, він просто об'єднав голоси протестного електорату", - пояснив експерт.

На його думку - це якраз може стати ключовим чинником - відсутність спроможності вести юрбу за собою може зіграти ключову роль на виборах.

"Вже зрозуміло, що скоріше за все з величезною долею вірогідності буде другий тур. І у розпалі політичної боротьби, коли люди більше реагують емоційно, а не раціонально, якраз цього Киличдароглу не вистачить для того, щоб перемогти Ердогана", - вважає Ялі.

Кандидатка політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер

"Рейтинги змінюються дуже швидко, тому за місяць до виборів прогнозувати перемогу будь-кого з кандидатів навіть в другому турі важко. Різні соціальні служби показують абсолютно різні цифри. А ті, що знаходяться в відкритому доступі та безкоштовні, - це часто політтехнології", - сказала Габер в коментарі виданню.

Вона зауважила, що зараз насправді різниця між кандидатами лише декілька відсотків, якщо брати усереднену інформацію.

"Оскільки різниця невелика, будь-яка ситуація в Туреччині може призвести до падіння рейтингів. Ми це вже бачили. Коли стався землетрус, впали рейтинги Ердогана. Потім, коли одна з опозиційних партій намагалася вийти з альянсу, різко впали рейтинги опозиції. Турецьке суспільство поляризовано і швидко реагує на такі зміни", - резюмувала експерт.

Зазначимо, також експерти пояснили, чому рейтинги Реджепа Таїпа Ердогана знизилися напередодні виборів.

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня, опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана є лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Киличдароглу.

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