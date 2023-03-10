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У Туреччині визначилися з датою виборів президента та парламенту

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Туреччина, П'ятниця 10 березня 2023 13:26
У Туреччині визначилися з датою виборів президента та парламенту Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вибори президента та парламенту Туреччини 28-го скликання відбудуться 14 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ про призначення загальних виборів на 14 травня.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що країни Європи та Америки намагаються вплинути на майбутні президентські вибори в Туреччині.

Крім того, за даними соцопитування, кандидат від турецької опозиції Кемаль Кілічдароглу може перемогти Ердогана на виборах.

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