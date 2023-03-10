У Туреччині визначилися з датою виборів президента та парламенту

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ про призначення загальних виборів на 14 травня.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що країни Європи та Америки намагаються вплинути на майбутні президентські вибори в Туреччині.

Крім того, за даними соцопитування, кандидат від турецької опозиції Кемаль Кілічдароглу може перемогти Ердогана на виборах.

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