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Президенту Південної Кореї можуть заборонити поїздки за кордон, - ЗМІ

Понеділок 09 грудня 2024 06:22
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Президенту Південної Кореї можуть заборонити поїздки за кордон, - ЗМІ Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Поліція Південної Кореї розглядає можливість заборони президенту Юн Сок Йолю виїжджати за межі країни. Причиною цього стала його спроба запровадити воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Заборона на поїздки за кордон розглядається в рамках розслідування можливих звинувачень у заколоті через короткочасне введення президентом країни військового стану минулого тижня.

Як повідомляється, головна опозиційна Демократична партія назвала введення воєнного стану Юном "неконституційним, незаконним заколотом та переворотом". Політсила подала скарги в поліцію щонайменше на 9 осіб, включаючи президента і колишнього міністра оборони.

І хоча глава держави здебільшого користується імунітетом від судового переслідування під час перебування на посаді, але це не поширюється на звинувачення у заколоті чи державній зраді.

Нагадаємо, 3 грудня президент Кореї Юн Сок Ель ввів воєнний стан. Причиною стали не військова загроза країні чи щось подібне, а політичні мотиви. Однак через шість годин наказ було скасовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 8 грудня стало відомо, що прокуратура заарештувала колишнього міністра оборони Південної Кореї Кіма Йонг Хена. Процедура була здійснена в рамках розслідування про можливу державну зраду через оголошення главою держави воєнного стану.

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