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Президенту Южной Кореи могут запретить поездки за границу, - СМИ

Понедельник 09 декабря 2024 06:22
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Президенту Южной Кореи могут запретить поездки за границу, - СМИ Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Полиция Южной Кореи рассматривает возможность запрета президенту Юн Сок Елю выезжать за пределы страны. Причиной тому стала его попытка ввести военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Запрет на поездки за границу рассматривается в рамках расследования возможных обвинений в мятеже в связи с кратковременным введением президентом страны военного положения на прошлой неделе.

Как сообщается, главная оппозиционная Демократическая партия назвала введение военного положения Юном "неконституционным, незаконным мятежом и переворотом". Политсила подала жалобы в полицию пом меньшей мере на 9 человек, включая президента и бывшего министра обороны.

И хоть глава государства в большинстве случаев пользуется иммунитетом от судебного преследования во время пребывания в должности, но это не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

Напомним, 3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение. Причиной стали не военная угроза стране или что-то подобное, а политические мотивы. Однако через шесть часов приказ был отменен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 8 декабря стало известно, что прокуратура арестовала бывшего министра обороны Южной Кореи Кима Йонг Хена. Процедура была осуществлена в рамках расследования о возможной государственной измене из-за объявления главой государства военного положения.

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