Прокуратура арештувала екс-міністра оборони Південної Кореї

Прокуратура заарештувала колишнього міністра оборони Республіки Корея Кіма Йонг Хьона. Процедуру здійснили в рамках розслідування справи про можливу держзраду через оголошення президентом країни воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Yonhap.

Спеціальна слідча група прокуратури допитала Хьона, який добровільно з'явився в прокуратурі Центрального округу Сеула близько 1:30 ночі в неділю (16:30 за Гринвічем в суботу). Йому загрожує заборона на в'їзд до країни на час розслідування.

Високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан.

Раніше три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, екс-міністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді.

Національна поліція також розслідує звинувачення у державній зраді проти Юна та інших міністрів.