Прокуратура арештувала екс-міністра оборони Південної Кореї
Прокуратура заарештувала колишнього міністра оборони Республіки Корея Кіма Йонг Хьона. Процедуру здійснили в рамках розслідування справи про можливу держзраду через оголошення президентом країни воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Yonhap.
Спеціальна слідча група прокуратури допитала Хьона, який добровільно з'явився в прокуратурі Центрального округу Сеула близько 1:30 ночі в неділю (16:30 за Гринвічем в суботу). Йому загрожує заборона на в'їзд до країни на час розслідування.
Високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан.
Раніше три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, екс-міністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді.
Національна поліція також розслідує звинувачення у державній зраді проти Юна та інших міністрів.
Воєнний стан у Південній Кореї
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль 3 грудня несподівано запровадив у країні воєнний стан. Причиною стало бажання викорінити "антидержавні сили" та політичних опонентів-обструкціоністів.
Однак Юн скасував цей наказ через шість годин після того, як парламент та уряд не підтримали указ, попри військові та поліцейські кордони в Сеулі.
4 грудня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку.
В суботу, 7 грудня, парламент не зміг оголосити імпічмент президенту. Наступна дата голосування щодо цього питання - 11 грудня.
Детальніше щодо причин воєнного стану в Південній Кореї та його наслідки цього - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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