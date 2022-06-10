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Президенту Грузии запретили посетить Украину. В чем причина

Фото: Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Брюссель, чтобы поддержать кандидатуру страны для вступления в ЕС. При этом правительство отказало ей в совершении визитов в Украину, Францию и Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия. Онлайн.

"Я хотела посетить Францию, Польшу и, возможно, Украину, которую мы должны благодарить за ускоренный процесс обсуждения кандидатуры (на вступление в ЕС - ред.), но вновь получила отказ", - сказала она.

В марте Зурабишвили заявила, что также была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве из-за позиции правительства.

Президент считает, что утвержденная Европарламентом резолюция и комментарии правящей партии после принятием документа не дают ей возможности эффективно защищать интересы Грузии.

По ее словам, в правительстве заявили, что уже достаточно сделали для поддержки кандидатуры страны.

Отметим, что с начала войны России против Украины Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против РФ.

Также МИД Грузии вызвал Временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова из-за распространения данных украинской разведки по налаживанию российскими агентами каналов контрабанды через Грузию.

Кроме этого, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не собирается воевать с РФ и открывать так называемый "второй фронт".

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Грузия