Президенту Грузії заборонили відвідати Україну. У чому причина

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі прибула до Брюсселя, щоб підтримати кандидатуру країни для вступу до ЄС. При цьому уряд відмовив їй у здійсненні візитів в Україну, Францію і Польщу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія. Онлайн.
"Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС - ред.), але знову отримала відмову", - сказала вона.
У березні Зурабішвілі заявила, що також була змушена скасувати робочі зустрічі в Парижі, Брюсселі, Берліні та Варшаві через позицію уряду.
Президент вважає, що затверджена Європарламентом резолюція і коментарі правлячої партії після прийняттям документа не дають їй можливості ефективно захищати інтереси Грузії.
За її словами, в уряді заявили, що вже достатньо зробили для підтримки кандидатури країни.
Зазначимо, що з початку війни Росії проти Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився вводити санкції проти РФ.
Також МЗС Грузії викликало Тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова через поширення даних української розвідки щодо налагодження російськими агентами каналів контрабанди через Грузію.
Окрім цього, прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не планує воювати з РФ і відкривати так званий "другий фронт".