Президенту Грузії заборонили відвідати Україну. У чому причина

"Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС - ред.), але знову отримала відмову", - сказала вона.

У березні Зурабішвілі заявила, що також була змушена скасувати робочі зустрічі в Парижі, Брюсселі, Берліні та Варшаві через позицію уряду.

Президент вважає, що затверджена Європарламентом резолюція і коментарі правлячої партії після прийняттям документа не дають їй можливості ефективно захищати інтереси Грузії.

За її словами, в уряді заявили, що вже достатньо зробили для підтримки кандидатури країни.