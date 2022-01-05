Президентский рейтинг: как менялась поддержка украинских политиков в 2021 году

По данным КМИС, поддержка Зеленского в январе 2021 года упала до 22,2% (по сравнению с 27,7% в декабре 2020 года). На второе место уверенно вышел Юрий Бойко - 16-17%. Рейтинг Петра Порошенко находился около уровня 13%, Юлии Тимошенко - выше 10%.

К началу февраля поддержка Зеленского упала до 21,2% по данным Социологической группы "Рейтинг". По данным Центра Разумкова, рейтинг Зеленского снизился до 23%.

Ситуация изменилась после заседания СНБО в начале февраля, на котором было принято решение закрытии телеканалов Виктора Медведчука и о санкциях против него. Рейтинг Зеленского пошел вверх, а поддержка ОПЗЖ и Юрия Бойко и значительно упала (до 13-14%).

При этом рейтинги Порошенко и Тимошенко выросли незначительно.

Затем в апреле был пик страха относительно войны, а украинцы боялись полномасштабного вторжения России. По данным КМИС, в апреле рейтинг Зеленского поднялся выше 30%. На этом же уровне он держался до середины лета, после чего снизился. Рейтинг Порошенко вырос до 17%.

В октябре среди ведущих кандидатов появился Дмитрий Разумков. После отставки с поста главы Верховной рады и заявлений о создании собственной партии его поддержка значительно выросла. Рейтинг Зеленского в октябре упал до 25%. Поддержка Порошенко была на уровне 14-15%, Тимошенко - 10-12%, Бойко - 10-12%.

В декабре 2021 года президентский рейтинг Зеленского зафиксировался около уровня 25%. По данным Социологической группы "Рейтинг", за него проголосовали бы 24,2% избирателей, по данным КМИС - 27,6%. Порошенко поддерживали 14-16% избирателей, Тимошенко и Бойко - менее 10%, Разумкова - 6-7%.

Однако данные последнего декабрьского опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова показали, что бывший спикер парламента может победить Зеленского во втором туре выборов. Кроме того, сравнялись шансы Порошенко и Зеленского во втором туре.

Таким образом, несмотря на значительные изменения в течение года, рейтинги основных кандидатов почти не изменились. Поддержка Зеленского составляет около 25%, Порошенко - около 15% (небольшой рост), Тимошенко - около 10%. Существенно упал только рейтинг Бойко - с 16-17% ниже 10%. Кроме того, в списке кандидатов появился Разумков, который, по данным опросов, может составить конкуренцию Зеленскому на выборах.