Свежий президентский рейтинг: за кого бы украинцы проголосовали бы в начале декабря

Если бы выборы президента Украины прошли в начале декабря 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 23,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с cерединой ноября (23,1%) рейтинг действующего президента не изменился

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Кроме того, 13,4% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в середине ноября - 13,3%) Юлю Тимошенко - 9,9% (в середине ноября - 10,9%), Юрия Бойко - 9,3% (в середине ноября - 9,2%), Дмитрия Разумкова - 7,5%, (в середине ноября - 8,3%).

Также 6,7% поддержали бы Игоря Смешко, 6,5% Евгения .Мураева, 5,5% - Владимира Гройсмана, 3,2% - Олега Ляшко, 3,1% - Арсения Яценюка. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.