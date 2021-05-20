Президентский рейтинг: за кого украинцы проголосуют в мае 2021 года

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,1% (в начале апреля - 12,8%), за Юрия Бойко - 11,9 % (в начале апреля - 11,9%), за Юлию Тимошенко - 11,1% (в начале апреля - 12,1%).

Кроме того, 7,6% проголосовали бы за Игоря Смешко, 5,1% - Евгения Мураева. Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% - проголосовали за Порошенко.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко - 62% в пользу действующего президента, 38% - за лидера партии "Батькивщина". В случае выхода во второй тур Бойко с главой государства, у Зеленского - 69%, лидера партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 31%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-18 мая 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.