Свежий президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы

Если бы президентские выборы состоялись в конце апреля, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский . Его поддержали бы 19,8% всех опрошенных или 28,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 12,5% и 18,1% опрошенных, за Юрия Бойко - соответственно 10,8% и 14,5%, за Юлию Тимошенко - соответственно 8,3% и 10,5%

Кроме того, планируют голосовать за Игоря Смешко - соответственно 4,4% и 6,2%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2,3% и 3,3%, за Олега Ляшко - соответственно 1,9% и 2,6%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 1,9% и 2,4%, за Анатолия Гриценко - соответственно 1,6% и 2,2%, за Руслана Кошулинского - соответственно 1,4% и 1,9%, за Виталия Кличко - соответственно 1,1% и 0,9%, за Александра Вилкула - соответственно 0,8% и 1,1%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко - соответственно 20% и 39,5%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 36% всех опрошенных или 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко - соответственно 15,5% и 29%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошен 2021 респондент. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.