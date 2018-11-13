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Президентські вибори обійдуться у 2,3 млрд гривень з держбюджету, - ЦВК

Новини » Фінанси    13.11.2018 - 12:16
Президентські вибори обійдуться у 2,3 млрд гривень з держбюджету, - ЦВК
Фото: засідання ЦВК (РБК-Україна)

На перший тур передбачено використати 1,5 млрд гривень, а на другий тур - 848 млн гривень

Президентські вибори обійдуться у 2,3 млрд гривень з державного бюджету України. Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на перший тур передбачено використати 1,5 млрд гривень, а на другий тур - 848 млн гривень.

"Загальна кількість коштів, які передбачені поки що в державному бюджеті на 2019 рік, що стосується виборів президента, становить 2 мільярда 354 мільйонів 880 тисяч гривень", - повідомив Радченко.

Як писало РБК-Україна раніше, Росія буде докладати надзусилля для впливу на українські вибори, про що попередив спікер Верховної ради Андрій Парубій під час конференції з гібридною війні в Україні. За словами глави парламенту, президент Росії Володимир Путін використовує високі досягнення західної цивілізації для поширення свого впливу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація (РФ) намагається забезпечити реванш проросійських сил в Україні на виборах-2019.

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