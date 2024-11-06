Президентські вибори у США 2024: результати голосування в Пенсільванії

Вибори у США 2024: хто перемагає в Пенсільванії

За результатами виборів 5 листопада 2024 у Пенсильванії, які наводить CNN, кандидати на посаду президента США отримали в цьому штаті:

51% голосів - Дональд Трамп

48% голосів - Камала Гарріс

Зазначимо, що напередодні виборів соцопитування пророкували перемогу у Пенсільванії республіканцю Дональду Трампу, але з мінімальним відривом від демократки Камали Гарріс у межах статистичної похибки: 47,9% проти 47,7% (дані агрегатора опитувань FiveThirtyEight).

Чому результат голосування у Пенсільванії важливий

Результати голосування в окремих штатах можуть визначити переможця виборів.

Це пояснюється особливостями виборчої системи США. Вона є дворівневою: спочатку мешканці кожного штату обирають представників у Колегію вибірників, а ті потім голосують за президента.

Для перемоги кандидату потрібно здобути щонайменше 270 голосів вибірників із 538. Їх кількість в кожному конкретному штаті відрізняється залежно від чисельності населення.

Пенсільванія на президентських виборах входить до переліку так званих "хитких" штатів, де кандидати від обох партій мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Якщо більшість штатів історично віддає перевагу або республіканцям, або демократам, то в "хитких" симпатії американців можуть змінюватися від виборів до виборів.

У президентській кампанії 2024 ключовими є 7 штатів: Пенсільванія, Вісконсін, Мічиган, Арізона, Невада, Північна Кароліна і Джорджія.

При цьому, Пенсільванія має найбільшу кількість вибірників серед "хитких" штатів – 19. Як правило, щоб отримати всіх вибірників штату, кандидату достатньо набрати більше голосів, ніж опоненту.

Як Пенсільванія голосувала на минулих виборах

Пенсільванія підтримувала Демократичну партію на 7 з останніх 8 президентських виборів.

Єдиним винятком був 2016 рік, коли республіканець Дональд Трамп випередив демократку Гілларі Клінтон лише на 44,2 тис. голосів з понад загальних 6 млн, що становило менш як 1% (48,18% проти 47,46%)

На попередніх виборах у 2020 році Дональд Трамп поступився Джо Байдену. Демократи повернули собі підтримку мешканців Пенсільванії, але також з невеликим відривом. За Байдена тоді проголосувало 50,1%, а за Трампа – 48,84%.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації NBC News, дані FiveThirtyEight та usa.gov.