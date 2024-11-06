Президентские выборы в США 2024: результаты голосования в Пенсильвании

Выборы в США 2024: кто побеждает в Пенсильвании

По результатам выборов 5 ноября 2024 года в Пенсильвании, которые приводит CNN, кандидаты на пост президента США получили в этом штате:

51% голосов - Дональд Трамп

48% голосов - Камала Гаррис

Отметим, что накануне выборов соцопросы прогнозировали победу в Пенсильвании республиканцу Дональду Трампу, но с минимальным отрывом от демократки Камалы Харрис в рамках статистической погрешности: 47,9% против 47,7% (данные агрегатора опросов FiveThirtyEight).

Почему результат голосования в Пенсильвании важен

Результаты голосования в отдельных штатах могут определить победителя выборов.

Это объясняется особенностями избирательной системы США. Она двухуровневая: сначала жители каждого штата выбирают представителей в Коллегию выборщиков, а те потом голосуют за президента.

Для победы кандидату нужно получить не менее 270 из 538 голосов выборщиков. Их количество в каждом конкретном штате отличается в зависимости от численности населения.

Пенсильвания на президентских выборах входит в перечень так называемых "колеблющихся" штатов, где кандидаты от обеих партий имеют примерно одинаковые шансы на победу.

Если большинство штатов исторически отдает предпочтение либо республиканцам, либо демократам, то в "колеблющихся" симпатии американцев могут меняться от выборов к выборам.

В президентской кампании 2024 ключевыми являются 7 штатов: Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Аризона, Невада, Северная Каролина и Джорджия.

При этом Пенсильвания имеет наибольшее количество выборщиков среди "колеблющихся" штатов – 19. Как правило, чтобы получить всех выборщиков штата, кандидату достаточно набрать больше голосов, чем оппоненту.

Как Пенсильвания голосовала на прошлых выборах

Штат поддерживал Демократическую партию на 7 из последних 8 президентских выборов.

Единственным исключением был 2016 год, когда республиканец Дональд Трамп опередил демократку Хиллари Клинтон всего на 44,2 тыс. голосов из более 6 млн общих, что составило менее 1% (48,18% против 47,46%)

На предыдущих выборах в 2020 году Дональд Трамп уступил Джо Байдену. Демократы вернули себе поддержку жителей Пенсильвании, но также с небольшим отрывом. За Байдена тогда проголосовало 50,1%, а за Трампа – 48,84%.

При подготовке материала использовались: публикации NBC News, данные FiveThirtyEight и usa.gov.