Президентські вибори в Польщі: хто лідирує після підрахунку понад 99% голосів

Вибори президента у Польщі

У неділю, 18 травня, на території Польщі пройшов перший тур президентських виборів. У ньому брали участь 13 кандидатів на посаду голови країни.

Згідно з результатами соціологічних опитувань, серед фаворитів ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський і керівник Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна політична сила.

Детальніше про шанси кандидатів у другому турі та які ризики можуть виникнути для України, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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