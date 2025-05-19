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Президентські вибори в Польщі: хто лідирує після підрахунку понад 99% голосів

Ілюстративне фото: відомі результати голосувань більшості виборчих дільниць Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Польщі добігає кінця перший тур президентських виборів. Вже відомі дані з більшості виборчих дільниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Згідно з даними Onet, до трійки лідерів увійшли: 

  • Рафал Тшасковський - 31,2%;
  • Кароль Навроцький - 29,7%; 
  • Славомір Менцен - 14,9 відсотка.

Серед інших кандидатів у президенти: 

  • Гжегож Браун - 6,4%;
  • Шимон Головня - 5%; 
  • Адріан Зандберг - 4,8%;
  • Магдалена Бєят - 4,2%;
  • Кшиштоф Становський - 1,2%;
  • Йоанна Сенишин - 1,1%;
  • Марек Якуб’як - 0,8%;
  • Артур Бартошевич - 0,5%;
  • Мацей Мацяк - 0,2%;
  • Марек Вох - 0,1%.

Ілюстративне фото: відомі результати голосувань більшості виборчих дільниць Польщі (скриншот)

Вибори президента у Польщі

У неділю, 18 травня, на території Польщі пройшов перший тур президентських виборів. У ньому брали участь 13 кандидатів на посаду голови країни.

Згідно з результатами соціологічних опитувань, серед фаворитів ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський і керівник Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна політична сила.

Детальніше про шанси кандидатів у другому турі та які ризики можуть виникнути для України, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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ПольщаПрезидентські вибори