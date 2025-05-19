Президентские выборы в Польше: кто лидирует после подсчета более 99% голосов

Выборы президента в Польше

В воскресенье, 18 мая, на территории Польши прошел первый тур президентских выборов. В нем принимали участие 13 кандидатов на пост главы страны.

Согласно результатам социологических опросов, среди фаворитов либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная политическая сила.

Подробнее о шансах кандидатов во втором туре и какие риски могут возникнуть для Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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