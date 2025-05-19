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Президентские выборы в Польше: кто лидирует после подсчета более 99% голосов

Иллюстративное фото: известны результаты голосований большинства избирательных участков Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше подходит к концу первый тур президентских выборов. Уже известны данные с большинства избирательных участков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Согласно данным Onet, в тройку лидеров вошли:

  • Рафал Тшасковский - 31,2%;
  • Кароль Навроцкий - 29,7%;
  • Славомир Менцен - 14,9 процента.

Среди других кандидатов в президенты:

  • Гжегож Браун - 6,4%;
  • Шимон Головня - 5%;
  • Адриан Зандберг - 4,8%;
  • Магдалена Беят - 4,2%;
  • Кшиштоф Становский - 1,2%;
  • Йоанна Сенишин - 1,1%;
  • Марек Якубьяк - 0,8%;
  • Артур Бартошевич - 0,5%;
  • Мацей Мацяк - 0,2%;
  • Марек Вох - 0,1%.

Иллюстративное фото: известны результаты голосований большинства избирательных участков Польши (скриншот)

 

Выборы президента в Польше

В воскресенье, 18 мая, на территории Польши прошел первый тур президентских выборов. В нем принимали участие 13 кандидатов на пост главы страны.

Согласно результатам социологических опросов, среди фаворитов либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная политическая сила.

Подробнее о шансах кандидатов во втором туре и какие риски могут возникнуть для Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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ПольшаПрезидентские выборы