Президентські вибори у Чорногорії: до другого туру пройшли проєвропейські кандидати

У Чорногорії 19 березня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з результатами, далі пройшли два проєвропейські кандидати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Журналісти вказують, що на виборчі дільниці вийшли 62% з-поміж 540 тисяч виборців. Другий тур має відбутися 2 квітня.

Мовиться про чинного главу держави Міло Джукановича та представника руху "Європа зараз" Якова Мілатовича.

Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.

До слова, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталось після того, як не вдалось сформувати уряд.

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