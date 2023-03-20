UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президентські вибори у Чорногорії: до другого туру пройшли проєвропейські кандидати

Фото: В другий тур президентських виборів у Чорногорії пройшли проєвропейські кандидати (opengovpartnership.org)
Автор: Олег Васьків

У Чорногорії 19 березня відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з результатами, далі пройшли два проєвропейські кандидати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Мовиться про чинного главу держави Міло Джукановича та представника руху "Європа зараз" Якова Мілатовича.

Журналісти вказують, що на виборчі дільниці вийшли 62% з-поміж 540 тисяч виборців. Другий тур має відбутися 2 квітня.

Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.

До слова, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталось після того, як не вдалось сформувати уряд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория