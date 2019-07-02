Европарламент может возглавить уроженец Украины, - журналист

Фото: Сергей Станишев (publika.md)

Болгарский депутат Европарламента, уроженец Украины, Сергей Станишев имеет шансы стать президентом Европарламента

Европейский парламент может возглавить уроженец Украины - болгарский политик Сергей Станишев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Джозвяка в Twitter.

Как сообщается, болгарский депутат Европарламента от группы социалистов Сергей Станишев имеет шансы стать президентом Европарламента.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине", - отметил журналист.

if Sergei Stanichev becomes the EP president, he will become the first president of any EU institution born in #Ukraine #EUCO — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июля 2019 г.

Отметим, Сергей Станишев является болгарским политиком левого толка. Ранее занимал пост премьер-министра Болгарии (август 2005 - июль 2009), и является главой Болгарской социалистической партии (БСП).

Он родился в украинском городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Российскую Федерацию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.

По последним данным о договоренностях лидеров Евросоюза, Европейский парламент будет возглавлять представитель социалистов в течение первой половины мандата, а немецкий депутат Манфред Вебер возьмет на себя председательство в другой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что о Дональд Туск предложил отдать пост главы Европейской комиссии представителю фракции социалистов и демократов-левоцентристов, которая является второй по величине в Европарламенте.

Кроме того, глава Совета Европы Дональд Туск предложил кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии.