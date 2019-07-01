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Туск приостановил саммит ЕС по кадровым вопросам до 2 июля

Новости » В мире    01.07.2019 - 14:59
Туск приостановил саммит ЕС по кадровым вопросам до 2 июля
Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Туск приостановил саммит ЕС и перенес его на 2 июля

Глава Европейского совете Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС относительно определения ключевых должностей сообщества и перенес его на вторник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылской на Twitter пресс-секретаря Туска Пребена Аммана. 

Сообщается, что по итогам почти 20-часовых переговоров, которые закончились безрезультатно, Туск перенес их на 2 июля.

"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00) мск" - комментирует представитель Туска.

По данным AFP, в связи с этим канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что лидеры ЕС смогут достичь "компромисса" по самым высоким должностям.

Напомним, ночью Туск приостановил саммит Европейского союза в Брюсселе, где должны были избрать главу Европейской комиссии. Туск решил сделать перерыв для двусторонних переговоров. Его представитель сказал, что саммит возобновится позже.

Как писало РБК-Украина 30 июня, Туск предложил отдать пост главы Европейской комиссии представителю фракции социалистов и демократов-левоцентристов, которая является второй по величине в Европарламенте.

 

 

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