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Європарламент обрав нового главу

Новини » В світі    03.07.2019 - 14:20
Європарламент обрав нового главу
Фото: Давид-Марія Сассоли (flickr com salvatorecaronna)

Його підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334

Головою Європейського парламенту обрали італійця Давида-Марію Сассолі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euronews.

Сассолі представляє групу "Прогресивний альянс соціалістів і демократів". Його підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334.

Друге місце зайняв чех Ян Загородив від фракції "Європейські консерватори та реформісти". За нього віддали 160 голосів. Представниця Німеччини Ска Келлер від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" набрала 119 голосів.

РБК-Україна писало, що на пост голови Європарламенту претендували чотири кандидати з Німеччини, Іспанії, Італії та Чехії - представниця Німеччини Ска Келлер від фракції "Зелені - Європейський вільний альянс" і громадянка Іспанії Сіра Рего - вона представляє ліву політичну групу "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі".

Також представник союзу партій соціалістичної спрямованості "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" італієць Давид Сассолі і висуванець від фракції "Європейські консерватори та реформісти", чеський політик Ян Заграділ.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент може очолити уродженець України - болгарський політик від групи соціалістів Сергій Станішев. Однак, його кандидатуру зняли.

На посаду голови Європарламенту визначені 4 канидатури Європарламент може очолити уродженець України, - журналіст
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