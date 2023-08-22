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Президентка Угорщини прибула з візитом до України

Фото: президентка Угорщини прибула з візитом до України (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президентка Угорщини Каталіна Новак прибула з робочим візитом на Закарпаття напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА.

Новак зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабної війни.

 

Мова йде про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям на Закарпатті, організацію літнього відпочинку для українських дітей в Угорщині, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.

В.о. голови ОВА Мирослав Білецький сподівається, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.

Зазначається, що у межах візиту президентка Угорщини також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей. Після цього вона вирушить до Києва, де на запрошення президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.

Позиція Угорщини щодо війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Угорщина не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції ЄС проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з Росією, а представники угорської влади відвідують Москву.

Додамо, що Каталін Новак воостаннє зустрічалася з Зеленським 26 листопада минулого року. Тоді вона разом з прем'єрами Польщі та Бельгії відвідувала Україну.

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Угорщина