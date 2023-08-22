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Президент Венгрии прибыла с визитом в Украину

Фото: президент Венгрии прибыла с визитом в Украину (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Венгрии Каталина Новак прибыла с рабочим визитом на Закарпатье накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОВА.

Новак встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегово и района. Они обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе тех проектов, которые начали в условиях полномасштабной войны.

 

Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам на Закарпатье, организации летнего отдыха для украинских детей в Венгрии, воплощении совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

И.о. главы ОВА Мирослав Билецкий надеется, что успешная реализация совместных проектов будет способствовать инвестиционному развитию, социально-экономическому росту приграничных регионов обеих стран.

В рамках визита президент Венгрии также встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, семьей погибшего защитника и детьми многодетных семей. После этого она отправится в Киев, где по приглашению президента Украины Владимира Зеленского примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы.

Позиция Венгрии по поводу войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Добавим, что Каталин Новак в последний раз встречалась с Зеленским 26 ноября прошлого года. Тогда она вместе с премьерами Польши и Бельгии посещала Украину.

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Венгрия