Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського

Лідерка Молдови опублікувала відео з потягу, в якому заявила, що прямує до Києва на запрошення Зеленського. Ролик оприлюднили зранку 25 січня у день народження українського президента.

Санду зазначила, що її візит спрямовний продемонструвати підтримку України Молдовою.

"Вже майже три роки українці захищають свою країну, свої сім'ї, майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми дуже вдячні", - сказала вона.

За словами Санду, під час візиту вона зустрінеться з Зеленським та іншими посадовцями у Києві, обгорить питання безпеки, енергетики, торгівлі, доріг, мостів та співпраці щодо вступу в ЄС.