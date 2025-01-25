Президентка Молдовы едет в Киев в день рождения Зеленского

Президентка Молдовы Майя Санду направляется в Киев в субботу, 25 января. Она отметила, что едет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Санду в Facebook.
Лидер Молдовы опубликовала видео из поезда, в котором заявила, что направляется в Киев по приглашению Зеленского. Ролик обнародовали утром 25 января в день рождения украинского президента.
Санду отметила, что ее визит направлен продемонстрировать поддержку Украины Молдовой.
"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", - сказала она.
По словам Санду, во время визита она встретится с Зеленским и другими чиновниками в Киеве, обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и сотрудничества по вступлению в ЕС.
Стоит отметить, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Это сильно ударило по непризнанному Приднестровью, оккупированному Россией, который зависит от российского газа.
Газ из РФ в Приднестровье также использовали для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая поставляла электричество в Кишинев.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье.
Как сообщалось, в Москве планируют покупать газ в Европе, чтобы помочь Приднестровью.
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