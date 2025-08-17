UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Зеленський їде на коаліцію до Брюсселя, а потім з лідерами вирушить до Трампа

Фото: Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня їде до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих". Після цього він разом з європейськими лідерами вирушить до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в X (Twitter).

Посадовиця повідомила, що сьогодні, 17 серпня, вітатиме Зеленського у Брюсселі. Разом вони візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих".

Президентка Єврокомісії заявила, що разом з Зеленським та європейськими лідерами зустрінеться з Трампом 18 серпня.

"На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", - зазначила вона.

У Німеччині повідомили, що з Зеленським до Трампа також поїде канцлер Фрідріх Мерц. За даними видання Sky News, президента України супроводжуватиме ще й прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

Оновлено о 13:35

Стало відомо, що до зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються президент Франції Еммануель Макрон та президент Фінляндії Александр Стубб. Також очікується участь генсека НАТО Марка Рютте.

Як повідомляється, президент США запросив європейських лідерів.

Нагадаємо, Politico повідомляло, що з Зеленським до Трампа може поїхати один з його улюблених співрозмовників серед лідерів Європи - президент Фінляндії Александр Стубб.

Варто додати, що минула зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі завершилася словесною перепалкою. Тоді президент України достроково завершив свій візит.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

У ніч на 16 серпня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрілися на Алясці. Переговори у форматі "три на три" тривали майже три години.

Після зустрічі лідери зробили коротку заяву для ЗМІ, однак журналістам не дозволили ставити запитання.

Дорогою до Вашингтона Трамп провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Уже 18 серпня Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб обговорити з американським президентом шляхи завершення війни.

Як відомо, сьогодні, 17 серпня, відбудеться засідання "коаліції рішучих".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЄврокомісіяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампМирні переговориУрсула фон дер Ляйєн